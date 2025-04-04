В НХЛ рассказали о желании превратить рекорд Овечкина в грандиозное событие

Президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал о подготовке к грядущему рекорду российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
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