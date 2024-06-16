Родина хоккея закрылась от легендарного российского вратаря Владислава Третьяка

Олимпийская чемпионка Игр-2006 в Турине (Италия) по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что хоккейное сообщество Канады хочет заступиться за президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, чтобы его не вносили в санкционный список.