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Царьград

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Науру признало Абхазию и Южную Осетию, переименовавшись в Наоэро

Науру признало Абхазию и Южную Осетию, переименовавшись в Наоэро

Науру отозвало признание независимости Абхазии и Южной Осетии и переименовалось в Наоэро. Грузия приветствовала решение от 21 июля как дипломатическую победу, а в Цхинвале и Сухуме считают, что это произошло под внешним давлением.

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