Вопреки известной фразе «В СССР секса нет», в Стране Советов он был, а вместе с ним даже кое-как существовал такой жанр как порно.
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