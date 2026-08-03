Председатель Следственного комитета запросил доклад по сообщению о смерти без вести пропавшего жителя Свердловской области

В медиапространстве размещена публикация, согласно которой родственники самостоятельно нашли тело без вести пропавшего жителя города Каменска-Уральского, к поискам которого, по их словам, сотрудники правоохранительных органов не приняли своевременных мер.
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