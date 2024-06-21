СГМУ подписал соглашение о сотрудничестве с 33-ей школой

Подписание договора между ведущим медицинским вузом Смоленщины и одной из передовых школ города, стало итогом большой подготовительной работы по реализации программы создания предуниверситетских классов в школах региона.
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