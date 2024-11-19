Военный эксперт: у России есть надежная защита от ATACMS

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия имеет в своем арсенале эффективные средства для защиты своей территории с помощью современных зенитно-ракетных комплексов, таких как Тор-М2, С-400, С-300В4 и Бук-М2.