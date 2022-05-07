Актриса Ким Кэтролл считает, что «Секс в большом городе» не нуждался в продолжении

globallookpress.com/Richard Goldschmidt/ZUMAPRESS.com Исполнительница роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» Ким Кэтролл рассказала о своем отношении к продолжению проекта и о решении создателей сиквела не брать во внимание ее персонажа.
globallookpress.com/Richard Goldschmidt/ZUMAPRESS.com Исполнительница роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» Ким Кэтролл рассказала о своем отношении к продолжению проекта и о решении создателей сиквела не брать во внимание ее персонажа.
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