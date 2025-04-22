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В Госдуме предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Кажется, теперь сдать квартиру будет сложнее. Депутаты Госдумы предложили внести законопроект, который будет обязывать арендодателей письменно согласовывать с другими жильцами дома сдачу помещения в аренду.

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