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Петербургский дневник

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Депутат Гаврилов предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий

Депутат Гаврилов предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий

Это снизит финансовую нагрузку на работающих пенсионеров Глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров.

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