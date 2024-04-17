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Стив Керр: «У Клэя еще остались силы на хорошие сезоны. Мы очень хотим, чтобы он остался в «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт» считает, что 34-летний защитник все еще способен приносить пользу команде.

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