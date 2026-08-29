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Музей Победы продлил выставку «Четвероногие герои» до 2 ноября

Музей Победы продлил выставку «Четвероногие герои» до 2 ноября

Музей Победы продлил до 2 ноября 2026 года работу выставки «Четвероногие герои», размещенной на площадке музея Г.

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