Артерии победы: День создания трубопроводных войск

В структуре Вооруженных сил России существуют рода войск, о которых мало кто знает, но это абсолютно не умаляет их важной роли в поддержании боеспособности армии, особенно в период вооруженных конфликтов.
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