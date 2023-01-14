Военное обозрение

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  • Sergiy Che
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  • ИГОРЬ честнодумов
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Артерии победы: День создания трубопроводных войск

Артерии победы: День создания трубопроводных войск

В структуре Вооруженных сил России существуют рода войск, о которых мало кто знает, но это абсолютно не умаляет их важной роли в поддержании боеспособности армии, особенно в период вооруженных конфликтов.

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