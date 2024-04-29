Переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться в подземных бункерах на территории страны, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
ВСУ надежно спрячут истребители F-16 в бункерах
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
И законсервируют
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14 час.
ВК
Вад Кук
А почему наши самолёты не в капонирах зато замминистра в шоколаде
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14 час.
Вячеслав Денисов
Если бы нашим самолётам строили бетонные капониры, то у наших министров и их замов не было бы денег на собственные дворцы!
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9 час.
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