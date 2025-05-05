Oracle вновь предлагает российским кредиторам старые условия, которые их не ус...

Oracle вновь предлагает российским кредиторам старые условия, которые их не устраиваютКак заявил неназванный представитель Oracle в беседе с РБК, компания по-прежнему заинтересована в урегулировании спора по долгу своей российской «дочки» — ООО «Оракл компьютерное оборудование».