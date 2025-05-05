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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Oracle вновь предлагает российским кредиторам старые условия, которые их не ус...

Oracle вновь предлагает российским кредиторам старые условия, которые их не ус...

Oracle вновь предлагает российским кредиторам старые условия, которые их не устраиваютКак заявил неназванный представитель Oracle в беседе с РБК, компания по-прежнему заинтересована в урегулировании спора по долгу своей российской «дочки» — ООО «Оракл компьютерное оборудование».

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