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Пронедра

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Перелом близко. Россия наносит удары по военной машине Киева

Перелом близко. Россия наносит удары по военной машине Киева

Специальная военная операция входит в новую фазу. Российская армия усиливает давление на ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, лишая противника возможности бесперебойно обеспечивать фронт техникой, боеприпасами и ресурсами.

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