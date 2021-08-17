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Юрий Селиванов: На обломках «грандиозного плана»

Юрий Селиванов: На обломках «грандиозного плана»

Наша вчерашняя оценка полного провала американской разведки в Афганистане сегодня была признана  в США   Накануне информационное агентство «Ньюс Фронт» опубликовало мой материал «Это просто позор какой-то!», в котором прямым текстом было сказано, что события, происходящие в Афганистане, следует понимать не столько как некий   глубокомысленный и далеко идущий стратегический маневр американского руководства, сколько как полный и грандиозный  военно-политический провал  США и, особенно, американской разведки: «Ничего похожего на сознательные утечки со специальными целями  мы в данном случае не наблюдаем.

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Алла Дубинина
Опять для всего мира американцы устроили спектакль - выпестовали всю эту террористическую шушеру. вооружили и отправили в самостоятельный полет, но из-за самосохранения решили держаться подальше, то есть сбежать.
Евгения Болотова
Да, ладно! чего хотела америка, то и взяла в Афганистане, на что хотела, на то и подсадила, как хотела, так и светила... А что получила или нет..? во всём бывают промахи. С Россией-то вышло...

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