Юрий Селиванов: На обломках «грандиозного плана»

Наша вчерашняя оценка полного провала американской разведки в Афганистане сегодня была признана в США Накануне информационное агентство «Ньюс Фронт» опубликовало мой материал «Это просто позор какой-то!», в котором прямым текстом было сказано, что события, происходящие в Афганистане, следует понимать не столько как некий глубокомысленный и далеко идущий стратегический маневр американского руководства, сколько как полный и грандиозный военно-политический провал США и, особенно, американской разведки: «Ничего похожего на сознательные утечки со специальными целями мы в данном случае не наблюдаем.