Западные спецслужбы совершили теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХПЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На нашем веку - никогда..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Вениамин Мельников
а мы до сих пор поставляем США уран ,титан,там же "наша подушка безопасности".
Ответить
14 час.
ninikooo Митусова
Где Закон об отмене Моратория на смертную казнь? Это ушлепка из Узбекистана будут пожизненно кормить три раза в день и выгуливать?
Ответить
11 час.
Алексадр Савельев
Вернуть высшую меру
Ответить
10 час.
Свежие комментарии