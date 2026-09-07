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Лавров раскритиковал политику нынешних властей Германии

Лавров раскритиковал политику нынешних властей Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политику нынешних властей Германии «абсолютно бесхребетной».

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