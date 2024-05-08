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Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

Слова хамоватой депутатки не пройдут ей даром. В Госдуме решили разобраться с политиком, оскорбившим людей не имеющих работу.

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Комментарии
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Silver Kont
Да что ей будет? Педросовская тварь, а педросы не любят предавать такие дела огласке.... Сколько уже хуесосок из педросни попадали в скандалы, но реальных последствий не было, по- тихому спускали на тормозах...
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14 час.
лл
лина любимцева
В КПСС принимали всех подряд и кого попало (ЧЕМ все закончилось, знаем, предателей наплодили...), а сейчас &quot;Единая Россия&quot; наступает на те же самые &quot;грабли&quot;?!!...
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11 час.
Natalija Osminina
В КПСС как раз и не принимали всех подряд и с разбегу как в ЕР.
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9 час.

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