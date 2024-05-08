Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

Silver Kont Да что ей будет? Педросовская тварь, а педросы не любят предавать такие дела огласке.... Сколько уже хуесосок из педросни попадали в скандалы, но реальных последствий не было, по- тихому спускали на тормозах...

лл лина любимцева В КПСС принимали всех подряд и кого попало (ЧЕМ все закончилось, знаем, предателей наплодили...), а сейчас "Единая Россия" наступает на те же самые "грабли"?!!...