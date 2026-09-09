Организаторы объявили о смерти "Мисс Австрия" Лючии Шишич 7 сентября

7 сентября ушла из жизни 22-летняя Лючия Шишич, обладательница титулов «Мисс Вена» и «Мисс Австрия». О ее смерти сообщили организаторы национального конкурса, подчеркнув свою глубокую печаль по поводу утраты.
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