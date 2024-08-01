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Закон, порядок, государство

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В Нижнем Новгороде транспортные полицейские задержали руководителя предприятия железнодорожного транспорта, подозреваемого в организации мошеннической схемы

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ПФО задержали руководителя организации железнодорожного транспорта, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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