«Угольный футбол продолжается: энергетики отпасовали мяч Минфину и РЖД!» (с) Полярные комментарии поддержанных Путиным мер спасения угольной отрасли от экспертов и рынка

Проблемы и болевые точки угольной отрасли и смежных сфер экономики, о которых Vgudok рассказывает (например ЗДЕСЬ) с начала года, наконец нашли отражение в очередном основополагающем документе — письме вице-премьера Александра Новака на имя президента Владимира Путина.