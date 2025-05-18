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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

«Угольный футбол продолжается: энергетики отпасовали мяч Минфину и РЖД!» (с) Полярные комментарии поддержанных Путиным мер спасения угольной отрасли от экспертов и рынка

«Угольный футбол продолжается: энергетики отпасовали мяч Минфину и РЖД!» (с) Полярные комментарии поддержанных Путиным мер спасения угольной отрасли от экспертов и рынка

Проблемы и болевые точки угольной отрасли и смежных сфер экономики, о которых Vgudok рассказывает (например ЗДЕСЬ) с начала года, наконец нашли отражение в очередном основополагающем документе — письме вице-премьера Александра Новака на имя президента Владимира Путина.

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