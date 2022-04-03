Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Качиньский отметил, что этот вопрос пока не обсуждалсяВице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что республика открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США.
Качиньский отметил, что этот вопрос пока не обсуждалсяВице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что республика открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США.
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