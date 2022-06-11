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Лев Степаненко: Танцы у разбитого корыта или, если хотите, Вальс с унитазом

Лев Степаненко: Танцы у разбитого корыта или, если хотите, Вальс с унитазом

Спектакль «Дальше — тишина…» по произведению Вины Дельмар в Омском академическом театре драмы. Режиссер Роман Самгин, сценограф Виктор Шилькрот, костюмы Ольги Шагалиной.

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