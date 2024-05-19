Диетолог Семирядов: быстро похудеть поможет ведение дневника питания

Опытные нутрициологи рекомендуют худеющим вести дневник питания. Это связано с тем, что достоверно подсчитать калории можно только вручную, заявил превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.
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