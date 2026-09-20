The Moscow region was massively attacked by Ukrainian UAVs, there are victims

That night, the Moscow region was subjected to a massive attack by Ukrainian drones. From 03:00 to 05:00, air defense forces and electronic warfare systems shot down and suppressed 249 UAVs in 17 districts.
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