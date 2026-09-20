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The Eurasia Daily news agency

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The Moscow region was massively attacked by Ukrainian UAVs, there are victims

The Moscow region was massively attacked by Ukrainian UAVs, there are victims

That night, the Moscow region was subjected to a massive attack by Ukrainian drones. From 03:00 to 05:00, air defense forces and electronic warfare systems shot down and suppressed 249 UAVs in 17 districts.

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