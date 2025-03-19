Командир «Ахмата» рассказал о маскировавшихся под бойцов ВСУ участниках операции «Поток»

Участники операции «Поток», в ходе которой был осуществлен прорыв в Суджу Курской области по газопроводу, маскировались под бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося на униформу их опознавательный знак — синий скотч.
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