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Российские военные перекрыли «Днепр»

Российские военные перекрыли «Днепр»

Уничтожен штаб «личной гвардии» олигарха Коломойского Российское Минобороны сообщило, что с помощью высокоточных ракет уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области.

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