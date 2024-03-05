Учения по отработке рисков во время паводка прошли в Алтайском крае

Учения прошли в поселке Затон, который практически ежегодно становится эпицентром проблем В Алтайском крае прошли командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, сообщает региональное МЧС.
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