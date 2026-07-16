CBS: Трамп в обращении расскажет о якобы вмешательстве КНР в выборы в США

Президент США Дональд Трамп планирует в своем телевизионном обращении, намеченном на вечер 16 июля, заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов, сообщает CBS со ссылкой на собственные источники.
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