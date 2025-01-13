Советник главы ДНР: ВСУ теряют позиции и отступают из Великой Новоселки и Времьевки

ДОНЕЦК, 13 января, ФедералПресс. Согласно заявлению советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, украинское командование рассматривает варианты отступления своих военных из поселка городского типа Великая Новоселка и села Времьевка.
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