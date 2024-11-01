2 ноября на СТС состоится премьера реалити-шоу «Битва стартапов»

В новом реалити предприниматели из молодежных акселераторов «Сбера» объединятся с разработчиками «Школы 21», чтобы усилить стартапы, выполнить задания экспертов и искусственного интеллекта GigaChat, а главное — заработать деньги в общий призовой банк.