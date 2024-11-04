Из-за погодных условий, праздничное мероприятие, запланированное в 14:00 в Адлерском парке культуры и отдыха по улице Ромашек, 1, перенесено в РДК «Адлер» по улице Ульянова, 84/4.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из-за погодных условий, праздничное мероприятие, запланированное в 14:00 в Адлерском парке культуры и отдыха по улице Ромашек, 1, перенесено в РДК «Адлер» по улице Ульянова, 84/4.