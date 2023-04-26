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НЕМЦЫ В КАЛИНИНГРАДЕ ДОПУСТИЛИ ДЕРЗОСТЬ. УЧИТЬ ИХ ВЕЖЛИВОСТИ ПРИШЛОСЬ ВОДИТЕЛЮ ИВАНУ

НЕМЦЫ В КАЛИНИНГРАДЕ ДОПУСТИЛИ ДЕРЗОСТЬ. УЧИТЬ ИХ ВЕЖЛИВОСТИ ПРИШЛОСЬ ВОДИТЕЛЮ ИВАНУ

История с немецкими курсантами, которых проучил русский полицейский, произошла в Калининграде. Для ушей офицерского состава этот инцидент не дошёл, однако надолго запомнился курсантам.

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