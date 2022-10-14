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Китайский электромобиль BYD Atto 3 2022: Обзор

Китайский электромобиль BYD Atto 3 2022: Обзор

Китайский производитель электромобилей BYD возлагает большие надежды на Австралию, и все они начинаются с BYD Atto 3, компактного китайского электрического внедорожника, который предлагает множество оборудования по бюджетной цене электромобиля.

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