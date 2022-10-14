Китайский электромобиль BYD Atto 3 2022: Обзор

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайский производитель электромобилей BYD возлагает большие надежды на Австралию, и все они начинаются с BYD Atto 3, компактного китайского электрического внедорожника, который предлагает множество оборудования по бюджетной цене электромобиля.