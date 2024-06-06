Стали известны основные темы ПМЭФ на этот день

Сегодня стартовал первый официальный и второй рабочий день главного делового события года - ПМЭФ. Основная деловая программа форума сегодня коснётся таких тем, как нравственная безопасность общества, стратегия креативных устойчивых городов, Северный морской путь, новая экономическая реальность и достижение национальных целей.