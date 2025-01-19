Немецкие инженеры создали подводных роботов с искусственными жабрами для длительных океанических исследований

Инженеры из немецкого исследовательского центра Helmholtz-Zentrum Hereon разработали энергетическую систему для автономных подводных аппаратов, которая использует искусственные «жабры» для извлечения кислорода из морской воды.
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