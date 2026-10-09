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Газета.ру

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Певица Пелагея заявила, что общается с бывшей женой Телегина

Певица Пелагея заявила, что общается с бывшей женой Телегина

Певица Пелагея призналась, что общается с бывшей женой хоккеиста Ивана Телегина. Артистка рассказала в интервью для Fametime TV об отношениях с моделью Евгенией Ноур, которая растит от спортсмена сына.

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