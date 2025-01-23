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Спички - не игрушка

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  • сергей Русский
    какой-то хмырь в штанах с растянутыми коленями ,стоит рядом с какой-то вроде приличной дамой"Давить на Россию...
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Оклеветали, чтобы выдавить из Балтики: НАТО открывает морской фронт против России

Оклеветали, чтобы выдавить из Балтики: НАТО открывает морской фронт против России

Вадим Егоров Новейшая история наглядно показывает, что Запад традиционно прибегает к провокациям для достижения своих геополитических целей, достаточно вспомнить младенцев из кувейтского роддома, "геноцид в Сребренице", химическое оружие Асада, бомбардировки мирных демонстраций ливийской оппозиции и, наконец, Бучу.

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