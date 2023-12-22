5 Gyres: посуда из биопластика не разлагается в природе

Эксперты из некоммерческой исследовательской организации 5 Gyres, которая борется с загрязнением окружающей среды, выяснили, что экологически чистая посуда из биопластика не разлагается в природе в естественных условиях.
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