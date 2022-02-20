Вице-спикер Госдумы Жуков о сборной России: «Финал был равным. Если забивать по голу за матч, трудно выиграть Олимпиаду. Серебро – прекрасное достижение»

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Александр Жуков отметил низкую результативность сборной России по хоккею на Олимпиаде. По мнению почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикера Государственной думы РФ, тяжело выиграть Олимпийские игры, если мало забивать.