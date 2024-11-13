Детские правозащитники со всей России обсуждают в Новосибирской области лучшие инструменты профилактики социального сиротства

Новосибирская область стала площадкой для обсуждения лучших региональных практик защиты детей. Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» проходит в регионе 13-14 ноября.
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