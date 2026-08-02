Депортация украинцев из Европы – в 2026 году? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Депортация украинцев из Европы — реальная угроза или популистский миф? Почему европейские политики используют украинский вопрос для разжигания паники? Будет ли продлена временная защита для украинцев в 2026 году? И какие внутренние проблемы в Украине подталкивают людей искать защиты за рубежом? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.