УЕФА изменил правила дисквалификации за желтые карточки в еврокубках с сезона 2026/27

УЕФА с сезона 2026/27 изменит правила дисквалификации игроков за жёлтые карточки в еврокубках. Теперь на общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций игроки будут пропускать следующий матч после получения четырёх жёлтых карточек, не повлекших удаление, а затем за каждое последующее чётное предупреждение (шестое, восьмое и так далее).