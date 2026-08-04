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УЕФА изменил правила дисквалификации за желтые карточки в еврокубках с сезона 2026/27

УЕФА с сезона 2026/27 изменит правила дисквалификации игроков за жёлтые карточки в еврокубках. Теперь на общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций игроки будут пропускать следующий матч после получения четырёх жёлтых карточек, не повлекших удаление, а затем за каждое последующее чётное предупреждение (шестое, восьмое и так далее).

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