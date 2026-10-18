Компания предлагает разрешать вмешиваться в работу передовых моделей только при угрозе ущерба свыше $1 млрд или гибели и тяжёлых травм более чем у 50 человек, причём лишь в 3 конкретных сценариях Anthropic представила американским законодателям проект закона, который ограничивает полномочия федеральных властей по приостановке разработки и использования передовых моделей искусственного интеллекта.