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Депутат Толмачев: Вайкуле показала своё русофобское нутро

Депутат Толмачев: Вайкуле показала своё русофобское нутро

Депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии для «Ленты.ру» жёстко осудил высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила о готовности взять в руки автомат в случае предполагаемого нападения России на Латвию.

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