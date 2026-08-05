Депутат Толмачев: Вайкуле показала своё русофобское нутро

Депутат Госдумы Александр Толмачев в комментарии для «Ленты.ру» жёстко осудил высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила о готовности взять в руки автомат в случае предполагаемого нападения России на Латвию.
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