Animals Пес, не в силах больше выносить эту немую сцену, бросился к нему и вцепился зубами в штанину, осторожно потянул назад, к дивану, словно умоляя: не ходи туда, останься здесь, со мной, забудь.
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