С апреля 2019 года более 2,7 млн россиян воспользовались возможностью прекратить регистрацию транспортного средства в режиме онлайн

В Госавтоинспекции МВД России проанализировали работу специального онлайн-сервиса, функционирующего с апреля 2019 года на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, воспользовавшись которым, бывший автовладелец транспортного средства, которое перешло в собственность нового владельца, но не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок, могут дистанционно прекратить его регистрацию.