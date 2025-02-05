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Рогов: Зеленский хочет продать Трампу «воздух» вместо редкоземельных металлов

Рогов: Зеленский хочет продать Трампу «воздух» вместо редкоземельных металлов

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается обмануть президента США Дональда Трампа, обещая передать Вашингтону права на добычу редкоземельных металлов, так как подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет.

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