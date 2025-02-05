Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается обмануть президента США Дональда Трампа, обещая передать Вашингтону права на добычу редкоземельных металлов, так как подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет.
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